Basket : Bourges en demi-finales du championnat de France

Bourges, France

Très belle réaction des basketteuses de Bourges mardi soir au Prado. Le Tango Bourges Basket a très largement dominé les filles de Landerneau, 95 à 68 et se qualifie pour les demies-finales du championnat. Les Berruyères affronteront Montpellier samedi à Bourges.

Katherine Plouffe a sorti un grand match avec 18 points au compteur. © Radio France - Michel Benoit

Un match a sens unique qui rassure tout le monde. Les filles de Bourges ont su durcir leur jeu pour s'imposer. Ce qui leur avait manqué à Landerneau samedi dernier : " On était motivée après la défaite en Bretagne il y a trois jours. Ca nous a fait mal et on se devait de réagir, assure Marine Johannes, l'arrière de Bourges . On devait être agressives, mettre de l'intensité des deux côtés du terrain et c'est ce qu'on a fait. Après tout, on est Bourges, et il faut qu'on se fasse respecter."

Folane Raincock Ekunwe a été très présente et totalise également 18 points, totu comme Alexia Chartereau. © Radio France - Michel Benoit

Pour le coach, Olivier Lafargue, l'équipe a rempli le contrat et montré de très belles choses : " Je suis content que les filles aient fait le job. Elles ont été présentes collectivement et individuellement. On a été hyper intense, très incisif offensivement, défensivement aussi, et c'est très bien. On sait qu'on est capable de jouer à un très haut niveau. Peut-être qu'on avait besoin de se retrouver dans ces conditions pour qu'on se révèle afin d'aller encore plus haut !"