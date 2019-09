Basket : c'est fini entre le Sluc Nancy et Solo Diabaté !

Nancy, France

C'est officiellement terminé entre le Sluc Nancy Basket et son meneur ivoirien Solo Diabaté. Le club de Pro B, en pleine préparation, l'annonce dans un communiqué ce jeudi. Le Sluc et le joueur de 31 ans se séparent d' "un commun accord" selon les termes du communiqué. D'après le club, Diabaté souhaitait un contrat plus long alors que son contrat actuel s'achève à la fin de la saison 2019-2020.

Pas au meilleur moment

Diabaté a porté le maillot du Sluc lors de la saison 2012-2013 et la saison passée, une partie seulement de l'année à cause de soucis médicaux après sa signature. Il avait inscrit en moyenne 10,8 points pour 7,5 passes la saison passée.

Le club va donc devoir se trouver un nouveau joueur alors que le premier match de Leaders Cup est programmé le 20 septembre face à Souffelweyersheim. Le Sluc qui dispose de deux meneurs , Houmounou et Goudou Sinha, peut se mettre en quête d'un troisième élément à ce poste ou bien compléter l'effectif dans un autre secteur.