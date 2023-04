Basket : c’est fini pour Mondeville… et pour son entraîneur Romain Lhermitte

Il n’y a pas eu de miracle ce mercredi soir à Mondeville. L’Usom, sèchement battu 79-50 à Chartres lors du match aller, n’a pas réussi à provoquer un troisième match dans son 1/4 de finale des playoffs de ligue 2 féminine. La faute à une fin de 2e quart-temps cauchemardesque (-11 points en 5 minutes) pour aboutir à un score de 25-39 à la mi-temps. Les Mondevillaises se sont brièvement donné l'espoir de renverser la situation en revenant à 2 points de retard à 5 minutes de la fin. Mais elles ont cédé dans le money-time. Un épilogue qui n’a rien d’illogique face à une équipe classée deuxième à la fin de la saison régulière, loin devant des Normandes qui ont longtemps été menacées de relégation avant un remarquable sursaut en fin de championnat.

Départ de Romain Lhermitte

L'après-match a été marqué par les adieux de Romain Lhermitte, dont le contrat n'a pas été renouvelé après 10 ans à diriger l'équipe première. “Merci pour cette saison, on n’est pas descendu, on a réussi à accrocher les play-offs. Bravo à cette équipe, j’ai encore beaucoup appris avec elle” a déclaré l'entraîneur, micro en main au milieu du parquet, à l’issue du dernier match de la saison. Longuement applaudi par le public, il a confié, dans le couloir des vestiaires, se sentir “un peu perdu” à l’idée de ne plus officier sur le banc mondevillais.

Une émotion perceptible aussi chez certaines joueuses formées au club que Romain Lhermitte a lancé en équipe première. “Oui ça fait bizarre de se dire que c’est terminé. Il était là quand je suis arrivé au centre. Il ne sera plus mon coach mais nous resterons évidemment en contact et il sera toujours dans ma vie” confie Louise Bussière, 20 ans, qui devrait elle aussi partir vers d’autres cieux. Le buzzer à la fin de ce ¼ de finale de playoffs n’a pas seulement marqué la fin d’un match. Mais aussi la fin d’un cycle.