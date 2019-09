Basket - C'est la rentrée pour Roanne et Saint-Chamond mardi en 64ème de finale de la coupe de France

Roanne, France

C'est la rentrée en basket pour nos clubs phare dans la Loire ce mardi soir. Premiers matchs officiels pour la Chorale de Roanne et Saint-Chamond en 64ème de finale de la coupe de France.

A 20 heures, Roanne qui s'apprête à retrouver la Jeep Elite, la première division, se déplace à Montbrison (National 2, 4ème division) quand Saint-Chamond reçoit Vichy-Clermont pour une affiche déjà avant le début de la Pro B, le 11 octobre.

Laurent Pluvy : "On prend nos marques"

Les Roannais ont fini leur préparation avec une victoire et un match nul face à des clubs de l'élite, Gravelines et Le Portel, le weekend dernier. Le coach de la Chorale Laurent Pluvy souhaite que son équipe continue de monter en pression.

"On a une équipe qui a été renouvelée à 80% avec beaucoup d'étrangers qui ne connaissent pas le championnat de France. On est en train de monter progressivement. On partage le temps de jeu pour que chacun trouve sa place dans l'équipe."

Je trouve qu'on a beaucoup progressé dans le basket.

"Je trouve une grosse progression dans le basket, dans l'attitude. On commence à prendre nos marques sur les caractéristiques de ce championnat de Jeep Élite, et on monte crescendo. Mais comme la plupart des équipes."

Alain Thinet : "On a été laminé par Bourg"

Les Couramiauds eux restent sur une lourde défaite 105 - 71 contre Bourg-en-Bresse, autre club de l'élite, vendredi soir. L’entraîneur du SCBVG Alain Thinet attend une réaction de ses joueurs mardi soir à la Halle Boulloche même si la coupe de France n'est pas un objectif.

"La coupe n'est pas un objectif en soit mais elle nous permet de travailler grandeur nature face à un adversaire qui nous est pour le moment supérieur sur le papier, et sur les résultats du début de saison. On a été dominé, laminé face à Bourg-en-Bresse vendredi."

On a un groupe qui est peut-être trop sympa. Il faut apprendre à être plus dur.

"J'attends une réaction des cadres, des nouveaux et aussi des jeunes. Il faut qu'on sache ou on va. Il faut retrouver de la confiance et de l'enthousiasme. On a un groupe qui est sympa, trop sympa peut-être. Il faut apprendre à être plus dur."

Montbrison / Roanne et Saint-Chamond / Vichy-Clermont, coup d'envoi 20h.

A noter qu'Andrézieux (National 2) a été éliminé par Antibes (Pro B) dimanche en 64ème de finale de la coupe de France, 73 à 59.