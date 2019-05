Basket : "C'est qu'un pas", dit le coach de Dax Gamarde après la victoire à Avignon

Dax, France

Les Dégébistes ne sont plus qu'à une victoire de la montée en Nationale 1. Ce samedi soir, à Avignon le Pontet, les basketteurs gamardo-dacquois ont fait ce qui semblait être le plus dur. S'imposer à l'extérieur en Vaucluse pour espérer valider, à la maison vendredi prochain, la montée en troisième division.

"On a toujours été devant", s'est félicité l'entraîneur landais Denis Mettay, à la fin du match gagné 64 à 56 contre les Avignonnais. C'est vrai que les Vauclusiens sont parvenus à recoller au DGB40 lors du troisième quart temps mais les joueurs du président Jean Lamaignère ont fait preuve de caractère. Grâce à plus de précision et surtout, à une défense de fer, les Landais ont réussi à de nouveau creuser l'écart dans le dernier quart temps. "C'est là dessus qu'on voulait les amener parce qu'on sait qu'ils ont un gros pouvoir offensif" analysait après le buzz final Jerôme Mansanné, le capitaine gamardo dacquois. "Avignon, c'est une équipe qui marque 86 points en moyenne et il fallait qu'on fasse le mur. Et c'est ce qu'on a su à faire. Pour preuve, ils marquent très peu de points".

Gagner là, c'est pas un exploit mais pas loin", Jerôme Mansanné, capitaine du DGB40

De quoi oublier la mésaventure du mini-bus

Sur la route vers Avignon, dans l'après midi de vendredi, les joueurs ont fait une courte pause café sur l'aire d'autoroute près de Narbonne. C'est là que l'un de leur mini-bus a été cambriolé. Le ou les voleurs ont emporté des affaires personnelles des joueurs et notamment leurs baskets de match. Heureusement, les maillots et les licences n'ont pas été volés et les dirigeants ont pu ramener des chaussures aux joueurs le lendemain. Une mésaventure sans conséquence mais qui restera sans aucun doute comme un souvenir, d'autant plus anecdotique si l'objectif de la montée est atteint ce vendredi. Car pour Denis Mettay, certes ce match aller est "un gros match", mais : "ce n'est qu'un pas. Il nous faut le deuxième pour monter sur la petite boîte. Il nous faut le deuxième pas et il y a encore deux matchs pour ça".

Le match retour de ce quart de finale d'accession c'est ce vendredi 24 mai à 20 heures dans les arènes de Gamarde. Et à suivre, bien sûr, en direct sur France Bleu Gascogne.