Basket - L'arrière américain Cameron Hunt rejoint la JDA Dijon

Une deuxième recrue pour la JDA Dijon. Après Dylan Affo-Mama , la Jeanne engage l'américain Cameron Hunt. Selon nos informations, il était suivi par le club depuis deux saisons. L'arrière (1m92), qui aura 26 ans à la fin du mois d'août, se distingue par sa polyvalence, pouvant jouer sur plusieurs postes, 1, 2 et 3. Originaire du Texas, il évoluait en Italie, après un long passage dans le championnat allemand.

Les réactions, publiées sur le site de la JDA

Cameron Hunt : « Je suis impatient de cette nouvelle aventure avec la JDA Bourgogne Dijon et je n’ai entendu rien d’autre que de superbes choses au sujet de ce club, de ses salariés et des supporters dijonnais. L’objectif sera simple, gagner le maximum de matchs et jouer ensemble en prenant du plaisir. J’ai hâte d’arriver à Dijon et de rencontrer mes coéquipiers et le staff et de commencer à me mettre au travail. Ça devrait être une belle saison ! »

Fabien Romeyer, directeur sportif : « Cameron est resté 4 ans dans le même club à Wurzburg, ce qui est très rare pour un étranger de nos jours. Il a un parcours atypique et il a connu une vraie évolution saison après saison, ce qui démontre de sa faculté à s’adapter et à progresser. Nous souhaitions amener de la création et du talent balle en main, notamment sur le pick & roll, permettant de décharger nos deux meneurs de jeu. Nous ne voulons pas être dépositaires que d’un seul créateur sur le terrain et nous avons besoin d’avoir des relais de qualité pour apporter du danger, ce qui a pu nous manquer de manière intermittente cette saison. Nous sommes satisfaits de cette signature et de l’arrivée prochaine de Cameron à Dijon. »

Cameron Hunt - 29 Points Highlights - S. Oliver Wuzburg BBL Germany Basketball