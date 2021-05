Basket : "Ce groupe restera à vie dans mon cœur", Thibaut Petit le coach de Lattes-Montpellier

Les basketteuses de Lattes-Montpellier visent le doublé. Moins d'un mois après avoir soulevées la coupe de France, elles disputent la finale du championnat ce samedi à 18 heures 30 contre Basket Landes sur le parquet de Bourges. C'est une finale inédite. Ce serait le troisième titre de championne de france de l'histoire du BLMA en cas de succès (après 2014, 2016). "C'est du 50/50", confie l'entraîneur des Gazelles Thibaut Petit.

"Depuis le début nous sommes restés sur des valeurs humaines. Nous avons du plaisir à être ensemble et nous avions envie de se quitter le plus tard possible. De toute façon dimanche soir tout le monde est en vacances", souligne Thibaut Petit. Le coach belge du BLMA se confie aussi sur le lien entre les membres de l'équipe : "ce groupe restera à vie dans mon cœur".

Marquer l'histoire du club

À entendre la meneuse Romane Bernies, la motivation des joueuses est tout aussi grande : "cette année n'a pas été simple pour tout le monde. Cette finale est la récompense pour ce groupe qui n'a ajamais lâché. À nous d'aller le chercher pour réaliser le doublé et pour que ce soit historique. À nous d'aller écrire cette saison à tout jamais dans le palmarès de Lattes-Montpellier".

