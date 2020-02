Basket : Chartereau et Rupert restent à Bourges

Bourges, France

Elles n'ont que 18 ans (Illiana) et 21 ans (Alexia) et sont devenues des pièces maîtresses à Bourges, mais aussi en équipe de France. Ces deux prolongations vont permettre au club de Bourges de construire une équipe sur la durée, comme le souhaitent les dirigeants... Alexia Chartereau ne se voyait pas partir ailleurs : c'est à Bourges, qu'elle pense être le mieux pour jouer et progresser encore : " Je me sens bien dans la ville. Je me sens bien dans ce club, dans cette équipe , avec ce coach, donc pourquoi changer ? On a un staff vraiment très compétent et on fait tout ici pour qu'on se sente bien et qu'on progresse. "

Alexia Chartereau, ailière des Tango de Bourges pour trois ans de plus. © Radio France - Michel Benoit

Les deux joueuses ont préféré jouer la carte de la sécurité. Elles auraient pu céder aux sirènes des autres clubs : les sollicitations n'ont pas dû manquer, mais pour Illiana Rupert l'essentiel est de s'épanouir et pour cela, les Tango de Bourges offrent le meilleur des cadres : " Ici, on retrouve vraiment une ambiance professionnelle mais aussi familiale, et cela me plait beaucoup. On ne se dit pas simplement bonjour ou au revoir. Cela va au delà. On fait attention à l'autre, et ça c'est important."

Illiana Ruppert prolonge pour trois ans au Tango de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Deux joueuses qui ont la tête sur les épaules et cela réjouit le coach de Bourges, Olivier Lafargue : " Elles ont déjà malgré leur jeunesse une réflexion sur leur carrière, sur ce qu'elles veulent faire et les moyens qu'elles mettent en oeuvre pour y arriver. Elles ont compris que l'herbe est plus verte là où tu l'arroses."

Alexia Chartereau est déjà l'une des meilleures joueuses françaises de Basket © Radio France - Michel Benoit

Illiana et Alexia sont heureuses aussi de jouer ensemble et en plus elles mettent l'ambiance dans l'équipe. C'est aussi un plus pour Valentin Cavelier, directeur général des Tango : " On sait qu'Alexia, c'est une bout-en-train. C'est aussi un bon élément de cohésion de groupe. Toutes les deux ont une complicité qui est communicative. Cela fait plaisir de les voir faire les andouilles de temps en temps ou de se préparer en chantant ou en dansant. En plus, si cela peut booster l'équipe, je prends ! " L'entraîneur Olivier Lafargue est déjà assuré de garder six joueuses de l'effectif actuel pour l'an prochain puisque quatre autres (Sarah Michel, Elodie Godin, Elin Eldebrink et Isabelle Yacoubou) seront toujours sous contrat. Isabelle Yacoubou, qui reprend peu à peu l'entraînement, après ses soucis d'ordre thyroïdien. Cela permet de construire l'avenir de manière sereine.