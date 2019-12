Basket | Chorale de Roanne - L'ailier Devondrick Walker remplace Justin Carter

Roanne, France

Devondrick Walker vient renforcer la Chorale de Roanne. L’ailier américain (27 ans, 1,96 m) débarque jusqu’à la fin de la saison. Il remplace Justin Carter, remercié en début de semaine après avoir déclenché une bagarre contre Pau le 30 novembre.

Le Texan arrivera dimanche à Roanne, et sera qualifié pour la réception de Nanterre vendredi 20 décembre à 20h à la Halle Vacheresse pour la 14e journée de Jeep ÉLITE.

Un joueur déjà suivi par le club cet été

En fait, la Chorale de Roanne suivait déjà Devondrick Walker à l’intersaison, "mais une blessure au pied l’aurait privé de la préparation", explique le club. Apte à retrouver les parquets, il s’apprête à découvrir le championnat de France et à retrouver l’Europe, puisqu’il évoluait en Italie la saison dernière.

Auparavant, il s’était illustré en G-League avec un trophée de MVP en 2017 sous le maillot des 87ers du Delaware (12,5 pts à 47% et 2,9 rbds en 28′), après être passé chez les Austin Spurs et les Knicks de Westchester. Sa première expérience à l’étranger, il l’avait connue à Perth en Australie en 2017/18.

Maxime Boire, entraineur de la Chorale:

"On est content d’accueillir un nouveau joueur qui va, je l’espère, se fondre dans l’état d’esprit du groupe assez facilement. On recherchait un joueur qui puisse rentrer dans cet état d’esprit, et apporter quelque chose que l’on n’a pas forcément, c’est à dire cette qualité sur shoot extérieur. Il est grand et athlétique, mais il possède surtout un vrai profil de shooteur."

Prochain match vendredi (20h) à Châlons-Reims.