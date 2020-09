Basket : Chris McKnight est (enfin) arrivé au Poitiers Basket 86

Après des semaines d'attente, le nouvel intérieur du PB86 est enfin arrivé à Poitiers. Le joueur était bloqué à Chicago à cause de la crise sanitaire.

Sa signature a été officialisée par le club le 9 Juillet et il est arrivé en terres poitevines soixante-dix jours plus tard. Chris McKnight, le nouvel intérieur titulaire du PB est bel et bien au club. Le joueur était bloqué depuis quelques temps à Chicago pour des raisons administratives liées au Covid-19.

L'intérieur de 32 ans va pouvoir rencontrer le groupe pro avant la rencontre du vendredi 18 Septembre à Nantes, dans le cadre de la Leader's Cup. Passé en France par Charleville-Mezières, Nantes (où il a évolué avec Laurence Ekperigin, actuel joueur du PB) puis Blois, il tournait à 10.4 points et 5.3 rebonds par match en 26 minutes lors de la saison 2018-2019.