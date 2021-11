Basket - CJ Massinburg prolonge au Limoges CSP

CJ Massinburg sera Limougeaud jusqu'à la fin de la saison. Arrivé comme pigiste médical, l'Américain, qui découvrait le basket français et européen, a su s'imposer au fil des matchs. Le club a donc pris la décision de le conserver pour renforcer l'équipe.

C.J Massinburg tout sourire au moment de découvrir le basket français et européen avec le Limoges CSP.

Le natif de Dallas avait confié sur France Bleu Limousin son souhait de poursuivre l'aventure au Limoges CSP. Alors qu'il avait été recruté au départ pour remplacer Gerry Blakes, blessé, le combo américain continue de faire ses preuves et d'apporter de l'agressivité sur les parquets. "Finisseur, scoreur, créateur, CJ Massinburg s'est parfaitement intégré au groupe" fait savoir le club dans un communiqué.

Le Limoges CSP décide donc de garder le joueur, qui a découvert le basket français et européen jusqu'à la fin de saison. Le directeur sportif, Crawford Palmer estime que CJ Massinburg "peut jouer un rôle majeur en Elite avec ses qualités défensives, de percussion et d'adresse. Il s'est vite adapté au jeu européen, bien que son apprentissage continue. Il fait aussi l'unanimité dans le vestiaire et en dehors du terrain. _Avec le retour de Gerry Blakes, nous aurons une traction arrière intéressante_".