Basket - Comment Hervé Coudray gère son absence du banc du CBC

Face à Rueil, Hervé Coudray purgera ce vendredi soir (20h) son 2e et dernier match de suspension infligé par la commission de discipline. Le Coach du Caen Basket Calvados suivra des tribunes du Palais des Sports de Caen la performance de son équipe et laissera le coaching à son adjoint.

C'est la première fois qu'il se retrouve dans la situation d'être dans la même salle que son équipe sans avoir le droit de la coacher. Suspendu deux matchs, Hervé Coudray va donc à nouveau suivre des tribunes du Palais des Sports la rencontre du CBC face à Rueil vendredi soir (20h) après celle de la semaine passée à Challans (92-86).

"On est dans les gradins. Certains moments, on se sent impuissant" Hervé Coudray

"On est dans les gradins. Certains moments, on se sent impuissant, concède Hervé Coudray. On voudrait dire quelque chose à ces joueurs et puis on ne peut pas. On se ronge les ongles plus qu'autre chose et on donne des coups sans doute à nos voisins parce qu'on est un peu nerveux."

Hervé Coudray s'évertue donc à préparer en semaine la rencontre afin que son équipe soit la plus autonome possible une fois sur le parquet le soir du match.

"Essayer de leur donner le maximum d'information sur le plan du match pour qu'ils ne puissent pas être en difficulté pendant la rencontre"

"On essaye de faire en sorte de préparer le maximum de chose avec les coachs qui sont sur le banc en amont, explique le coach du CBC. On a préparé le match sur le travail vidéo de manière commune et essayer de leur donner le maximum d'information sur le plan du match pour que justement ils ne puissent pas être en difficulté pendant la rencontre. Il faut faire en sorte que ce qui se passe sur le terrain, c'est ce que l'on a anticipé pendant la semaine."

"Le Briefing d'avant-match est fait par le staff qui coache."

Sur le banc, c'est son adjoint, Eric Béchaud qui a pris les rênes pour les deux matchs. Le premier a été remporté à Challans (92-86) après prolongation chez un adversaire coriace. Le second oppose le CBC au 5e de Nationale 1, Rueil.

Pour ne pas interférer trop dans le fonctionnement, Hervé Coudray s'interdit de rentrer dans les vestiaires avant le coup d'envoi. "45 minutes avant le début du match, le briefing est fait par le staff qui coache et c'est à lui de prendre en main l'équipe pendant les 40 minutes - ou les 45 minutes comme la semaine passée - que dure le match."