Basket : on connaît le calendrier de la pré-saison pour l'Orléans Loiret Basket

Le calendrier des matches amicaux et des tournois estivaux a été dévoilé par l'Orléans Loiret Basket ce mardi sur le site du club. Au programme des matches contre l'ADA Blois, le Mans ou encore Nanterre et trois tournois avec des équipes comme Limoges et les Métropolitans 92. Début le 27 août.