Basket : contre Nantes, les joueuses de Bourges entament un mois de janvier chargé

Bourges, France

Après les fêtes, le Tango Bourges Basket attaque très fort l'année 2020. Le mois de janvier va être rythmé pour les Berruyères : elles devront disputer huit matchs. Et ça commence avec la réception de Nantes ce dimanche à 18h, lanterne rouge du championnat de France. Mais attention au match piège. "Les rencontres juste après la trêve sont extrêmement compliquées. Ça nivelle les valeurs. Nous, on a perdu le rythme de notre bonne dynamique fin décembre. Les Nantaises ont pu souffler et avoir de la fraîcheur mentale", prévient Olivier Lafargue, entraîneur du Bourges Basket.

Maintenir la dynamique très positive de fin 2019

L'idée est de ne pas gâcher la très bonne dynamique en novembre et en décembre. "On a réussi à très bien finir cette première partie de saison. Donc l'idée est de repartir avec ce maximum de confiance pour continuer à avoir des résultats positifs", explique Olivier Lafargue.

Le moindre excès de confiance se paie cash. Il faut rester concentré sur ce qu'on doit produire sur le terrain"

Pour l'instant, tout roule cette saison pour les Berruyères. Une deuxième place du championnat de France. Et une troisième place dans le groupe d'Euroligue de basket. Il faut immédiatement poursuivre sur cette lancée. Mais le mois de janvier va être rude. "On a essayé de s'aérer la tête et de récupérer après les mois de novembre et décembre qui ont été costauds. Et puis, avec cette semaine de travail, on a essayé de retrouver le rythme et du coffre", précise l'entraîneur du Bourges Basket.

Le début de saison des Berruyères a été marqué par de nombreuses absences et blessures. Olivier Lafargue espère pouvoir compter sur la quasi-totalité de son effectif dans les prochaines semaines. "Il faut aussi qu'on puisse gagner des matchs de par notre profondeur de banc, qu'on arrive à épuiser nos adversaires. On espère pouvoir utiliser cette arme-là désormais", explique-t-il sur France Bleu Berry.