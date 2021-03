Basket - Coupe de France (1/4) : le Limoges CSP reçoit Gravelines avec un Speedy Smith en regain de confiance

Le Limoges CSP reçoit le BCM Gravelines-Dunkerque ce dimanche (18h) à Beaublanc pour le compte des quarts de finale de la coupe de France de basket. Un CSP revigoré par sa victoire de mardi en championnat face à Boulogne-Levallois. Notamment grâce à la prestation du meneur US Speedy Smith. Arrivé mi décembre suite au départ de DeMarcus Nelson, il a commencé fort en donnant la victoire au siens sur un tir au buzzer lors de son 1er match face à Bourg en Bresse.

C'est la 1ère fois qu'il joue à ce niveau - Mehdy Mary

La suite fût plus compliquée. Il a mis du temps à s'adapter à sa nouvelle équipe et au championnat de France. Mais rien d'étonnant aux yeux de l'entraineur Mehdy Mary :"c'est la 1ère fois qu'il joue à ce niveau. Et il n'a pas eu de pré saison pour s'adapter. On a pris un risque mais il a vraiment des qualités et surtout, il met les ingrédients pour progresser. C'est ça qui est top. Il faut qu'il s'ajuste à tout ça en peu de temps et face à des adversaires forts le plus souvent."

Tout le monde au club loue son envie d'apprendre et de progresser

Il ne faut pas oublier non plus le contexte extra sportif de son arrivée estime le directeur sportif Crawford Palmer :"les sportifs, les basketteurs, ça reste des hommes, des humains. Un mec comme Speedy, ça fait presque 1 an et demi qu'il n'est pas rentré chez lui. On n'a pas pu le laisser partir pour les fêtes. C'est quelqu'un de très attaché à sa famille. Il y a aussi cet aspect là en dehors de découvrir une nouvelle ligue, plus forte et avec plus de densité, un nouveau rôle et de nouvelles attentes."

C'est quelqu'un qui est très à l'écoute - Nicolas Lang

C'est pour cela que ces derniers temps, ses coéquipiers l'ont particulièrement entourés. Il y a eu un gros travail de cohésion à son égard explique le capitaine Nicolas Lang :"quand tu es un mec humain comme lui, tu as besoin de sentir que tes coéquipiers comptent sur toi. Que si tu perds une balle, ce n'est pas la fin du monde. A nous de l'aider. De faire ça du mieux possible. Comme c'est quelqu'un qui est très à l'écoute, qui veut vraiment progresser, je pense que ça va prendre du temps mais ça va aller."

A confirmer face à Gravelines-Dunkerque

Mardi, cela a d'ailleurs payé avec un match à 16 points, 9 passes décisives, et 25 d'évaluation. Sa meilleure prestation sous les couleurs limougeaudes face à un adversaire certes privé de son meneur étranger mais qui fait quand même référence dans le championnat de France et qui est qualifié pour les quarts de finale de l'Eurocup. Une très bonne prestation à confirmer ce dimanche soir en coupe de France face au BCM Gravelines-Dunkerque.