24000 Périgueux, France

Dans une salle peu garnie (1.000 spectateurs), une Arena Loire copie conforme du Palio Boulazac débute son quart de finale par un 4-0 face à une équipe monégasque remaniée, formée de trois joueurs professionnels et complétée par les espoirs.

Dans ce premier quart temps, le BBD a du mal à faire l'écart (11-10) puis Trenton Meacham règle la mire pour un panier primé (14-10). Il reste trois minutes et 45 secondes à jouer à ce moment-là. Le BBD réalise une petite série pour mener 19-10. La fin du premier quart temps intervient alors que Boulazac est devant au score 30-16. Boulazac a fait le travail et joué d'une façon sérieuse ce premier quart-temps.

Boulazac mène à la mi-temps malgré un deuxième quart-temps mitigé

Au début du deuxième quart-temps, Boulazac poursuit sa domination. Les espoirs monégasques sont parfois dépassés et commettent pas mal de fautes. Les trois professionnels de la principauté ne semblent pas des plus motivés. Côté BBD, Karvel Anderson n'a pas du tout son influence habituelle, il n'a même pas inscrit le moindre point à cet instant du match (42-21). L'écart grandit à cinq minutes de la mi-temps. Puis Monaco se rebelle, Boulazac plus fébrile est moins efficace en défense (46-36) à deux minutes de la mi-temps. Une série pour Monaco un 15-2 qui montre certaines faiblesses de l'équipe boulazacoise. La mi-temps intervient avec le score de 48 à 36 en faveur du BBD. Monaco remporte ce deuxième quart-temps (20 à 18).

Boulazac Basket Dordogne © Radio France - Benjamin Fontaine

Boulazac a du mal à trouver du jeu intérieur et c'est ce qui explique les difficultés de l'équipe en Pro A et cela se voit aussi, de temps en temps, dans ce match de Coupe de France de basket. Mais ce début de troisième quart temps marque le retour de la domination boulazacoise. L'opposition n'est pas à la hauteur d'un quart de finale de Coupe de France. 65-46 alors qu'il reste moins de deux minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Shawn James a alors inscrit dix points à ce moment du match. Le BBD bien présent sous les paniers. Fin du troisième quart temps, le score est toujours favorable à Boulazac (69-48).

Oniangue meilleur joueur du match

Oniangue en réussite dans cette rencontre est l'un des deux meilleurs marqueurs boulazacois. Le quatrième quart-temps à peine démarré, le coach boulazacois, Claude Bergeaud, agacé par ses joueurs qui viennent de prendre six points demande un temps mort. 71-54 et encore sept minutes de temps effectif à jouer. N'Dudi souffrant à l'épaule aura été préservé durant cette rencontre, il n'aura pas eu une seule minute de temps de jeu. Le Boulazac Basket Dordogne bat logiquement l'équipe modifiée de Monaco sur le score de 86 à 63 et se qualifie pour la toute première fois de son histoire pour la demi-finale de la Coupe de France. Demain,Jérôme Sanchez, jeune papa depuis mardi rejoindra ses coéquipiers pour ce match.

Le BBD connaîtra son adversaire pour le quart de finale et l'horaire du match tard ce samedi soir après le dernier match. Vous vivrez cette rencontre en direct sur France Bleu Périgord à 14h ou 17h.

A LIRE | Les statistiques du match entre Boulazac et Monaco