A l'issue d'un match soutenu, le Boulazac Basket Dordogne s'est qualifié en finale de la Coupe de France de basket ce dimanche 25 mars en battant Levallois (79-66) en demi-finale à l'Arena de Trélazé.

Un premier quart-temps dominée par le BBD

D'entrée de jeu, Boulazac se montre à son avantage en inscrivant les premiers points, pour mener rapidement 6-2. La réplique de Levallois intervient grâce au premier panier primé de l'après-midi. 6-5 au score et il reste 6 minutes 30 dans ce quart-temps. Ubel ouvre le compteur de tirs primés pour le BBD. Alors qu'il reste encore quatre minutes à jouer, Boulazac mène 12 à 7. Les hommes de Claude Bergeaud réalisent un bon début de rencontre alors que les choses sont plus compliquées pour Levallois. Le quart-temps se termine par deux paniers primés, un de chaque côté, le score est alors de 19-14 en faveur du BBD.

Boulazac lâche du lest pendant le second quart-temps

Il faut s'attendre à une réaction de Levallois, mais c'est pourtant Boulazac qui inscrit un nouveau panier primé en tout début de deuxième quart-temps. La réaction francilienne ne tarde pas avec six points marqués. Le score est alors de 22 à 18. Levallois égalise même 22-22 et provoque un temps mort demandé par Claude Bergeaud, le coach boulazacois.

Le BBD déjoue et laisse Levallois prendre le score à son compte (24-27). Boulazac est plus sanctionné que son adversaire dans ce deuxième quart -emps. Boulazac défend moins bien. Nous sommes à la moitié de ce quart-temps, Levallois s'échappe quelque peu (24-29). Karvel Anderson timide jusque là se réveille et marque un panier primé (29-32).

Boulazac stoppe l’hémorragie et revient au score 31-32 alors qu'il reste trois minutes à jouer avant la mi-temps. Boris Diaw fait du bien aux Levalloisiens en distribuant très bien. Boulazac aura malgré tout résisté à la montée en puissance de Levallois. La mi-temps intervient avec un score encore bien indécis 38-39 en faveur de Levallois. Rien n'est fait dans cette demi-finale.

#CDFbasket C'est un énorme Karvel Anderson qui est donc logiquement élu MVP @Pierre_Lannier sur cette première demi-finale 🏅🔥 pic.twitter.com/nW4imcptni — FFBB (@ffbasketball) March 25, 2018

Levallois attaque ce troisième quart, pied au plancher et inscrit un panier primé d'entrée de jeu (38-42). Déjà deux fautes collectives pour le BBD. On ne trouve pas de jeu intérieur côté BBD et on s'en remet aux tirs lointains. Boulazac encaisse un 9-0 en ce tout début de quart-temps. C'est au tour du BBD de réussir une série 7-0 et qui revient au score 45-48 alors qu'il reste quatre minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Karvel Anderson réussit un panier primé. A moins de deux minutes de la fin du troisième quart-temps, revoilà Boulazac (50-51). Au coup de sifflet, les Périgourdins sont toujours en vie et mènent alors 59-53.

La défense assurée pendant le dernier quart-temps

Boulazac défend dur défend bien dans cet ultime quart-temps et laisse Levallois à l'arrêt. Boulazac mène alors 68-53 et Levallois n'a pas inscrit le moindre point dans cette première moitié de quatrième quart temps. 70-53 à cinq minutes de la fin. Karvel Anderson affiche alors19 points à son compteur. Nous sommes dans le money time, Boulazac n'a jamais été aussi près de la toute première finale de son histoire (73-59). Boulazac n'aura pas volé sa victoire et aura offert un grand match à ses supporter. Une victoire maîtrisée 79 à 66. La finale se jouera face à Nanterre ou face à Strasbourg.

Rendez-vous le 21 avril à l'Accor Hotels Arena à Paris pour vivre cette finale en direct sur France Bleu Périgord.

