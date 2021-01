Basket - Coupe de France (8e) : le Limoges CSP s'impose sans forcer face au Havre

Le Limoges CSP tient son billet pour les quarts de finale de la coupe de France de basket. Les joueurs de Mehdy Mary se sont imposés face au Havre, pensionnaire de N1 sur le score sans appel de 99 à 69 ce vendredi à Beaublanc.

Sérieux du début à la fin

Si les Normands ont bien résisté dans le 1er quart temps (29 à 23), la blessure de leur meneur Elias Kherzane leur a causé beaucoup de tort. Suite à ce fait de jeu et face à des Limougeauds très sérieux du début à la fin, les joueurs du STB ont pris la marée pour atteindre la pause avec déjà 25 points de retard (64 à 39).

Au retour des vestiaires, le Limoges CSP a continué à dérouler pour finalement s'imposer de 30 points (99 à 69). Une soirée tranquille durant laquelle l'intérieur Hugo Invernizzi s'est particulièrement distingué face à son ancien club (19 pts à 4 sur 4 à 3 pts, 4 passes décisives, 26 d'évaluation).

Les jeunes ont eu du temps de jeu

Marcus Ginyard s'est aussi fait plaisir (19 pts à 5 sur 6 à 3 pts, 19 d'évaluation) tout comme le pivot Jerry Boutsiele (12 pts, 8 rbds, 20 d'évaluation). Le meneur Ludovic Beyhurst a aussi tiré son épingle du jeu (15 pts à 5 sur 6 à 3 pts, 3 passes décisives, 18 d'évaluation).

L'entraineur Mehdy Mary en a aussi profité pour beaucoup faire tourner et donner du temps de jeu aux jeunes de l'effectif (Crusol 15', Moujib 13' et Carene 5'). De bon augure avant une semaine chargée et deux rencontres très importantes face à Igokea mardi en coupe d'Europe et au Mans vendredi en championnat.