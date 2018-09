C'est un premier galop d'essai dans une compétition qui devient souvent un objectif au fur et à mesure que les clubs passent les tours. Saint-Chamond ( Pro B) se déplacera sur le parquet de Saint-Vallier (N1). Feurs (N1), jouera ce mercredi soir face à Oullins (N2).

Et puis il y a ce derby entre Andrézieux et la Chorale de Roanne. Un duel entre deux équipes très ambitieuses cette saison. Après être passés si proche de la montée en Jeep Elite les Roannais se sont encore renforcés cet été et ce sera on ne peut plus compliqué pour Andrézieux. "Je n'y crois pas trop" analyse avec le sourire Jean Louis Massardier du comité directeur du club andrézien. Mais il y a un monde actuellement entre les deux clubs. Alors l'ALS Basket a plutôt le regard tourné vers sa saison en championnat, la 3e consécutive en Nationale 1. Avec l'ambition d'un "Top 5 ! C'est ce qu'ont annoncé la direction du club, la municipalité et surtout les joueurs. Il y a de l'ambition parcequ'on affiche une Pro B sous 2 ou 3 ans".

Et cette saison doit servir à faire grandir le club, à attirer des investisseurs supplémentaires. Le budget est passé de 750 000 euros à 820 000 euros. Pour la Pro B ce serait au moins 1 million d'euros.