Basket : coupe de France, championnat... Dax-Gamarde connait son calendrier

Un tour préliminaire de Coupe de France le 17 septembre à domicile contre Tarbes et la reprise du championnat le 21 septembre avec un déplacement à Toulouse. Dans les Landes, le club de basket de Dax-Gamarde, qui évolue cette année en Nationale 1, connaît son calendrier.

Les basketteurs de Dax-Gamarde et leur entraîneur, Denis Mettay

Gamarde-les-Bains, France

Le Tirage au sort de la coupe de France de basket a eu lieu ce mardi. Si les huit premières équipes de Jeep Elite (anciennement la ProA) s'affrontent, les autres clubs connaissent depuis ce jour leur adversaire pour le tour préliminaire. Dans les Landes, Dax-Gamarde échappe à un club de Jeep Elite et à un club de ProB. Les Landais joueront contre Tarbes, un club de même division.

La rencontre est pour l'instant prévue le 17 septembre, à domicile, à 20h, sous réserve de modification de de date et d'horaires à demande des clubs.

Tarbes aussi en championnat

Ce week-end, les basketteurs de Dax-Gamarde, promus en Nationale 1, ont aussi pris connaissance de leur poule et donc de leur calendrier de Nationale 1.

Il va falloir voyager pour le DGB40. Dans la poule A, qui compte 14 équipes, les adversaires les plus proches sont Toulouse, Tarbes et Bordeaux. Mais il y aussi La Rochelle, Vanves en région parisienne, Tours, Lorient, Caen. Le plus loin : Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais.

Premier match pour les Landais, le 21 septembre à Toulouse. Premier match à domicile le 24 septembre contre Bordeaux.