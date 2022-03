Basket – Coupe de France : l'Élan Béarnais a deux jours pour s'offrir une finale à Bercy

Pour retrouver trace de l'Élan Béarnais en quart de finale de Coupe de France, il faut remonter à 2008, et une défaite à ce stade de la compétition face à Nanterre. C'est peu dire que l'attente a été longue pour les Vert et Blanc qui comptent bien étirer leur aventure dans cette compétition cette saison au-delà de ce week-end. Cela voudrait donc dire aller chercher une place en finale. En effet, ce samedi à 13 heures les Palois affrontent Fos-sur-Mer en quarts de finale à l'Arena Loire de Trélazé (Maine-et-Loire). En cas de victoire l'Élan disputera sa demi-finale dans la foulée, ce dimanche (14h30 ou 17 heures) et aura donc l'occasion de composter son billet pour la finale de la Coupe de France, le 23 avril prochain à l'AccorHotels Arena de Paris.

Le programme du "Top 8" de la Coupe de France de Basket. - © FFBB

Fos, la revanche

Si la simple idée de franchir un tour de Coupe de France ne suffit pas aux Palois ce samedi, il peuvent ajouter le souvenir frustrant de leur voyage à Fos-sur-Mer, d'une défaite 72-70 et de la blessure de Justin Bibbins qui avait compliqué leur début d'année. "Tout le monde était content au moment du tirage de les retrouver, on a une belle revanche à prendre", confiait Gérald Ayayi ce lundi dans 100% Clubs, "je sens dans le vestiaire que tout le monde a envie de rattraper ça", renchérit le meneur Brandon Jefferson. À l'aller au Palais des Sports, les Vert et Blanc s'étaient imposés de manière poussive, 76-74.

Fos, dernier du championnat, est l'équipe la moins bien classée en championnat des huit derniers clubs engagés dans cette Coupe de France, un avantage sans doute pour les Palois (4e en championnat) dans ce week-end resserré. Mais si les Fosséens n'ont plus gagné depuis trois matchs et leur succès contre les Palois, ils ont depuis posé pas mal de problèmes à Strasbourg (64-71) et l'ASVEL (84-80). "On a bien vu lors des derniers matchs face à des équipes qui luttent aussi pour ne pas descendre qu'on n'a pas de marge", prévient pas non plus le coach Eric Bartecheky. Un avertissement de plus, s'il était besoin, pour l'Élan Béarnais.