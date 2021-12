Basket - 8e de finale de la coupe de France : le Limoges CSP jouera à Bourg-en-Bresse

Le tirage au sort des 8e de finale de la coupe de France de basket a eu lieu ce mercredi au siège de la Fédération Française de Basketball à Paris. Après avoir affronté un club de Pro B (Nantes) puis une formation de Nationale 1 (Chartres), le Limoges CSP affrontera un club de l'Elite, Bourg-en-Bresse, le mercredi 16 février. La rencontre aura lieu à Equinox dans l'Ain.

Quatre autres affiches entre clubs de l'Elite

Ces 8e de finale offrent d'autres belles affiches : Strasbourg vs Dijon, Monaco vs Le Mans , Boulogne-Levallois vs Paris, Orléans vs Pau-Lacq-Orthez mais aussi Lyon-Villeurbanne vs Vichy-Clermont (Pro B) et Saint Quentin (Pro B) vs Gravelines-Dunkerque (Élite). Les qualifiés disputeront les quarts et demi-finales sous forme d'un plateau les samedi 26 et dimanche 27 mars à l'Arena Loire de Trélazé. Finale le 23 avril à l'Accord Arena (Bercy) à Paris.