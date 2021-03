Basket - Coupe de France : le Limoges CSP gagne son billet pour les demies finales mais perd Romeo Travis

Malgré un énorme trou d'air au 2e quart temps (5-19) et la blessure à un genou de son intérieur Romeo Travis, le Limoges CSP s'est qualifié ce dimanche pour le dernier carré de la Coupe de France de basket en disposant du BCM Gravelines-Dunkerque 72 à 65.

Grosse crainte pour le genou de Romeo Travis

Si les joueurs de Mehdy Mary ont bien entamé la rencontre, ils ont complétement déjoué dans le 2e quart. Après le match, l'entraineur se demandait si la blessure de Romeo Travis, qui s'est tordu de douleur en se tenant le genou, n'avait pas déstabilisé son groupe.

Un Hugo Invernizzi en mode MVP

Quoiqu'il en soit, les Limougeauds sont revenus des vestiaires avec de très bonnes intentions. A l'image d'un Hugo Invernizzi retrouvé et auteur de la plus grosse évaluation de son équipe (16 points, 8 rebonds, 3 passes décisives pour 21 d'évaluation).

Phil Scrubb décisif dans le money-time

Dans le dernier quart, ils n'ont pas réussi à tuer ce match face à de valeureux Nordistes. Mais ils ont mieux géré le money time et ont pu compter sur deux énormes tirs longue distance d'un Philip Scrub clutch au possible. Grâce à cette victoire, le Limoges CSP rejoint Orléans, l'ASVEL et Dijon au tour suivant.