Basket - Coupe de France : les deux pivots du Limoges CSP à l'infirmerie avant le match face à Pau-Orthez

Limoges, France

Quelle raquette va pouvoir présenter le Limoges CSP ce mardi soir lors du tour préliminaire de la Coupe de France à Beaublanc face à Pau-Orthez ? Le directeur sportif du Limoges CSP, qui était notre invité lundi soir dans 100% Club, se la pose forcément alors que les deux pivots Jerry Boutsiele et Atoumane Diagne souffrent d'une entorse de cheville. A priori, rien de grave. Mais leur participation à ce match face au grand rival est incertaine. Une rencontre qui va servir de "révélateur" selon Crawford Palmer, bien conscient que ses joueurs ont montré un état d'esprit irréprochable en pré saison, mais ont parfois fait preuve d'inconstance en défense.

C'était une bataille. Un combat - Benoît Mbala

Quoiqu'il en soit, cette rencontre pas comme les autres est très attendue par les joueurs, et notamment le néo Limougeaud Benoît Mbala, ravi d'un tel baptême du feu après des années à férailler dans l'antichambre qu'est la Pro B :"Je sais que c'est le derby. C'est marrant mais ici, les gens disent souvent qu'on peut perdre contre tout le monde mais pas contre Pau. On les a déjà joué en pré saison. C'était une bataille. Un combat. Un clasico quoi ! En tant que joueur, tout le monde aimerait passer par ce genre de match et de rivalité. Le vivre pour pouvoir dire, je suis passé par là, je l'ai vécu et je l'ai vu".

Un match important que l'on veut absolument gagner - Léopold Cavalière

Un clasico en forme de 1ère pour la plupart des joueurs des deux équipes. Mais pas pour le Palois Léopold Cavalière. Lui aussi salive déjà à l'idée de disputer ce match, même si il arrive un peu trop tôt à son gout :"J'aurais aimé l'avoir un peu plus tard histoire que les deux équipes soient un peu mieux préparées. Aucune des deux équipes ne sera à son potentiel maximum alors qu'un clasico, on aime toujours que ce soit vraiment au top. Ce le sera peut-être pas mais ça reste un match important que l'on veut absolument gagner. Un match couperet en plus. ça rajoute de l’excitation et de la valeur à ce match. C'est vrai que c'est particulier de commencer par ça."

Ce match de Coupe de France de basket est à vivre en intégralité sur France Bleu Limousin. Prise d'antenne à 19h08 pour un avant match spécial avec de nombreux invités (Dacoury, Martinez, Bolotny, Ostrowski et d'autres) et des interviews de joueurs. Début de la rencontre à 20h00. A la mi-temps, Franck Kuhn, préparateur physique des Bleus et du CSP, nous racontera sa Coupe du monde.