Basket, Coupe des Landes, la même passion depuis 1946 !

La coupe Christiane- Carrère, celle des filles, pour débuter, à 20h30, Hagetmau Momuy affronte les Coteaux du Luy. 22h30, toujours en « live » sur FBG, la coupe Guy- Candau, les hommes, le Real Chalossais joue l’Avenir Serrelous Horsarrieu.

L'indécision des garçons. Hagetmau comme les Coteaux jouent, toutes deux équipes, au même étage en championnat, la Nationale 3, dernier niveau hexagonal avant les couches régionales. Au final du temps ordinaire de la confrontation domestique, lequel s‘est terminé il y a un mois tout juste, les Coteaux sont quatrième, Hagetmau Momuy a fini neuvième. Le HMCB a gagné sur son parquet, et s’est pris 19 points au retour à Monségur. Or donc, voilà deux équipes de rentabilité équivalente à priori. Sauf que l’on sait que la coupe des Landes bouleverse les hiérarchies. Il y a l’émotion particulière, bien loin de la discrétion de samedis soirs de championnat. Les cartes sont rebattues dans l’arène de Gamarde. Les luycontines ont rapporté le trophée il y a un an. Donc les vertes de Thibaut Labeyrie voudraient bien conserver le précieux trophée. Hagetmau Momuy Castaignos Souslens, appellation contrôlée des filles en rouge, aimerait bien pour sa part garnir une vitrine un peu vide. Le club né de la fusion cantonale en 2014 a toussé et hoqueté en championnat. La saison a été il est vrai compliquée par une préparation perturbée. Même pas une feuille de papier maïs entre les vertes et les rouges. La même énorme envie. Donc gros match à priori.

Haut les filles ! Sur le papier, à priori, le différentiel parle au profit de Serrelous Horsarrieu. L’Avenir vient de réaliser une saison de championnat de France d’un sacré calibre en Nationale 2 masculine. L’ASCH a validé il y a tout juste une semaine la troisième place de la poule B de l’exercice hexagonal, ratant la qualification pour les phases finales d’une misère, juste derrière Dax Gamarde et l’Elan Souémontain. On peut imaginer la volonté de succès compensatoire pour les garçons de l’inaltérable coach Eric Billy Diwongui, aux manettes du club depuis huit ans ! Mais la coupe des Landes c’est la « champion’s league » de la balle orange landaise. Pas un trophée qui console, un titre qui inscrit dans l’Histoire. On joue pour le clocher, honneur, la famille et le maillot. C’est la raison pour laquelle le Real Chalossais, en dépit de la différence de niveau et de classement, peut tirer son épingle du jeu. Le Real veut être royal ! Joli troisième au final de sa poule de championnat domestique, le club se verrait bien succéder à l’Adour Basket, qualifié lui pour les play- off de Nationale 3, vainqueur de la coupe il y a un an, mais dégagé de la finale ce mois de mai. Les bleus, qui ont déjà soulevé la coupe des landes, c’était en 2015.

Les portes des arènes de Gamarde ouvriront à 19h.