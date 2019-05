Basket : Crawford Palmer arrive au Limoges CSP !

Limoges, France

C'était dans l'air depuis quelques semaines, c'est désormais officiel. Le Limoges CSP annonce ce samedi l’arrivée au club de Crawford Palmer en tant que Directeur Sportif. L’expérience du très haut niveau du franco-américain de 48 ans, "constitue un véritable atout dans le projet du club" dit le CSP dans un communiqué, qui confirme ce qu'avait indiqué la semaine dernière Céline Forte, la nouvelle Présidente du conseil de surveillance. "Je connais l’homme avec une droiture et des valeurs" dit-elle dans le communiqué du club. "Il a également été Manager sportif de l’équipe de France ce qui lui donne _une vraie expérience et une grande expertis_e dans le domaine dont il aura la charge au club" poursuit Céline Forte.

Limoges est à part. Limoges, c'est Limoges - Crawford Palmer, nouveau Directeur Sportif du CSP

L’ancien pivot (2 m 08) a commencé à travailler sur les différents chantiers. Sur le site CSP, Crawford Palmer explique que "dans le basket français et européen, Limoges représente beaucoup de choses (...) Avec tout le respect que j’ai pour les autres clubs historiques, Limoges est à part. Son public est à part aussi, extraordinaire et fidèle. En tant qu’adversaire, j’ai vécu cette ambiance unique. Venir jouer à Limoges c’est toujours spécial. Limoges c’est Limoges" dit l'ancien pivot.

Crawford Palmer, une vie de basket

En 1993, Crawford Palmer arrive en France avec déjà sur sa carte de visite une victoire en NCAA, en 1991, sous les couleurs de l’université de Duke. Il effectue ses débuts en France à Fos-Sur-Mer (Nationale 2) de 1993 à 1996, avant de partir à Bourg-en-Bresse (saison 1996-97), puis à Villeurbanne (1997 à 1999). Après trois saisons en Espagne (Badalone et Caceres), il revient en France, à Strasbourg. Lors de la saison 2002-2003, il joue notamment aux côtés de Frédéric Forte. Il y reste quatre saisons et remporte le titre de Champion de France, en 2005, un an avant de mettre un terme à sa carrière.

Crawford Palmer a porté le maillot de l’équipe de France à 47 reprises, avec notamment la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Sydney, en 2000. En 2007, il rejoint le Centre de Droit et Economie du Sport de Limoges, aux côtés notamment de Stéphane Ostrowski et Jim Bilba. Il obtient en 2009 le diplôme universitaire de manager général de club sportif. De 2008 à 2011, il est Manager Sportif de l’équipe de France. Cette saison, Crawford Palmer était le Directeur Sportif de l’Élan Chalon.