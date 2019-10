Basket, Dax Gamarde au défi du Havre

Département Landes, France

Dax Gamarde est neuvième, a gagné deux fois, a perdu trois matchs. Le Havre est deuxième, quatre succès pour une défaite. Invaincus sur leur parquet les Normands sortent d’une grosse production victorieuse à La Rochelle.

Docks Océane, les chalossais vont devoir affronter cela - STB Le Havre Pro

C’est à un monument, une forteresse que vont s’attaquer ce vendredi soir les joueurs chalossais. Le club rouge et banc a une vieille histoire plus que centenaire. Au fil des ans l’Union sportive St Thomas d’Aquin, association paroissiale à l’origine, a muté vers le professionnalisme pour s’installer en Pro B à la fin des années 90.

La salle des Docks Océane où va jouer ce vendredi soir Dax Gamarde, inaugurée fin 2000, est un formidable écrin pour le basket. C’est d’ailleurs au tout début du millénaire que le Havre accède à la Pro A sous les ordres de Michel Gomez, rien de moins. En 2010 pour la venue du Villeurbanne de Tony Parker on fait rentrer 4.200 aficionados dans le cénacle havrais. En 2015 Le Havre se qualifie pour la coupe d’Europe. Mais en 2016, c’est la plongée. Le club périclite et redescend au terme d’une année fantomatique. 2018 nouvelle sanction et chute en nationale 1. Au printemps dernier Le Havre en pleine reconstruction se hisse en finale mais s’incline devant St Quentin pour la montée devant plus de 3.500 spectateurs.