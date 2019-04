Basket, Dax Gamarde, on en rêve !

Département Landes, France

Leader depuis le début de saison de la poule B de nationale 2, Dax Gamarde avec uen sacrée constance n’a perdu que trois matchs. Les gamardo- dacquois qui comptent trois longueurs d’avance sur leur premier poursuivant, le Pays d’Olonnes. Les chalossais, brillants, ont déjà en poche un ticket pour les « play off ». Ils vont recevoir deux fois et sortir chez l’avant dernier. Les rouge et noir du boss Jean Lamaignère font énormissime saison. Deuxième meilleur club de Nationale 2 derrière Mulhouse, le leader de la Poule D. Les hommes de Denis Mettay, coach malin et efficient en diable, ont mis matière et sérieux dans leur affaire tout au long de la saison. Cette année peut être celle de la divine consécration pour un club qui a su admirablement se structurer, travailler et progresser. Avec patience, modestie et probité. La montée en Nationale Une se profile, la coupe est encore loin des lèvres mais on en perçoit déjà les subtils arômes