Basket : Dax-Gamarde le nirvana c'est pour dimanche...

Jusqu'où ira Dax-Gamarde ? Assuré de monter en Nationale 1 la saison prochaine, vainqueur de la Coupe des Landes de basket samedi dernier, place ce week-end au "final four", à Pessac, et peut-être à la clé un titre de champion de France de Nationale 2.

Montée en Nationale 1 : fait ! Finale de Coupe des Landes : remportée ! Il ne manque plus qu'un titre de champion de France de Nationale 2 aux basketteurs de Dax-Gamarde pour terminer une saison, qui, de toute façon, est exceptionnelle.

Ce week-end, les Landais prennent la route de la Gironde, Pessac précisément, pour jouer le "final four". Dimanche, ils seront donc peut-être champions de France. Mais avant, il va falloir jouer la demi-finale, ce samedi soir, à 20h. Les Chalossais affrontent Mulhouse, et son coach : Jean-Luc Monschau (champion de France ProA avec Nancy).

Une équipe que les Landais connaissent bien pour les avoir rencontré en Coupe de France explique l'entraîneur Denis Mettay : "Une équipe avec peu de rotations. Ils jouent à 7, avec des joueurs athlétiques et une défense très bien en place, qui limite l'adresse extérieure et qui en attaque fait tourner le ballon et donne les responsabilités à quelques joueurs essentiels."

Une revanche à prendre !

Même si ce titre de champion de France n'était pas l'objectif du début de saison, les Gamardo-Dacquois vont jouer à fond. "Ça va être très compliqué. On est à la fois sur notre nuage, et en décompression des défis qu'on a relevé" poursuit le coach landais. Mais, les Chalossais ont aussi une grosse revanche à prendre sur Mulhouse, qui les avait éliminés d'un point après prolongations en Coupe de France. "On va être motivé", conclut Denis Mettay.

Que du bonus

Le vainqueur de la demi-finale samedi soir disputera le titre dimanche à 15h au même endroit au vainqueur de l’autre demi-finale qui oppose Pont-de-Chéruy à Vanves. La petite finale est programmée à 13h15.

Tout le monde espère une victoire, à commencer par le président Jean Lamaignère, même si ce titre de Champion de France ne faisait pas partie des objectifs prioritaires : "C'est une marche de plus qu'on pourrait grimper. Ce serait exceptionnel, je pense, de mémoire, qu'il n'y a pas eu de titre de champion de France masculin (ndlr : dans les Landes). Ce serait grandiose de pouvoir aller un titre à Pessac. Ce serait exceptionnel pour le club, pour les Landes. On va tout faire pour y arriver."