Basket : Dax-Gamarde maintenu en Nationale 1 peut préparer sereinement la suite

Dax, France

Depuis ce vendredi soir, Dax Gamarde Basket est fixé sur son sort. Le club, promu l'an dernier en Nationale Une, a réussi le pari de se maintenir dans cette division avant même la fin de saison régulière. Même pas besoin de passer par des play-down, le club a réussi à finir dans le Top 10 de sa poule de la phase régulière. Dax-Gamarde va donc pouvoir travailler pour préparer sa deuxième saison à ce niveau dans la sérénité.

Interview de Jean Lamaignère, le président de Dax Gamarde Basket. Copier

Continuer à grandir

L'année dernière, le DGB 40 avait dû se préparer à sa nouvelle division en "deux semaines", explique Jean Lamaignère, le président du club. Et tout ça, avec le plus petit budget de la division. Le défi à peine relevé, il faut recommencer. Mais cette fois avec un peu plus d'ambition et de temps.

L'ambition pour l'année prochaine, c'est d'être plus fort sportivement et financièrement. Or si les joutes de Nationale Une n'ont pas permis, selon le président, de déclencher la passion des partenaires privés, Jean Lamaignère lance déjà un appel qui prend une résonance particulière en cette période électorale. Il remercie les financeurs publics pour "leurs efforts importants" cette année, et demande encore plus pour l'année prochaine. Un appel du pied à la ville de Dax et à l'Agglo du Grand Dax notamment.

Mais ce ne sont pas les seules pistes de développement. Jean Lamaignère estime qu'il va falloir faire un effort sur les deux salles du DGB 40, à Boyau et à Gamarde. Mieux les organiser, créer une billetterie sur internet et donner à voir. Il veut offrir aux spectateurs plus que du basket. Cependant, pas question de folie des grandeurs. Dax-Gamarde veut garder son identité.