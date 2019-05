Basket, Dax Gamarde pour aller plus haut

Département Landes, France

Ce samedi soir 20h en direct sur France Bleu Gascogne Dax- Gamarde se déplace à Avignon- Le Pontet.

Les gamardo- dacquois ont belle carte à jouer pour la montée en Nationale 1 ce qui serait historique pour le club chalossais. Pour Denis Mettay, l’entraineur de Dax Gamarde, Avignon c’est du solide et tout se jouera sur la capacité de ses joueurs à bien défendre. On y est ! Ce que les gamardo dacquois attendent et préparent patiemment mais avec une belle obstination depuis plusieurs saisons est à portée de leur jeu.

Denis Mettay,super coach © Maxppp - Philippe Salvat

Quart de finale face à une équipe vauclusienne sortie numéro 2 de sa poule avec la meilleure attaque. 85 points marqués en moyenne par match pour Avignon- Le Pontet. Avec de l’effectif solide, Zarko Racovic, un intérieur à surveiller de très prés, sacré bébé de 2m07 et 115 kilos . Avec aussi de très bons tireurs. Avec enfin un groupe homogène. Jean Lamaignère, le président de Dax- Gamarde sait la vérité de la rencontre. Ne pas céder, réduire la marge à l'aller car l'affaire se jouera au retour dans les Landes. Donc, pour Dax- Gamarde il va falloir ne pas céder devant le chaud public de la banlieue avignonnaise, être extrêmement appliqué en défense avec grosse vigilance dans les rebonds et avoir engagement physique de tous les instants.

Match retour à Dax le vendredi 24 mai. Ce sera également en direct sur France Bleu Gascogne