Basket , Dax Gamarde, pour croquer Boulogne

Département Landes, France

Étonnant parcours de Dax Gamarde.

Promu au printemps en Nationale Une pour la première fois de son histoire, le club rouge et noir tient la dragée haute à bien des habitués du troisième niveau du basket hexagonal. Les gamardo- dacquois sortent de trois victoires, à Lorient, contre Caen et au Havre. Pourtant pas des enfants de Marie. Dax Gamarde est en train de manger du gros et l’arrivée de Boulogne, en tête du championnat, peut mettre le feu à Maurice- Boyau. Un exploit de DGB serait retentissant et d’autant plus bien venu que la suite du calendrier s’avère nettement plus favorable aux landais qui vont sa cogner des équipes plus à leur portée à priori. Boulogne, pour sa part, a clairement ciblé une montée en Pro B et le club nordiste a de sacrés arguments à faire valoir. Les hommes de Denis Mettay pour leur ce vendredi soir n’ont pourtant rien à perdre, outsiders qu’ils sont, et peuvent donc attaquer cette rencontre sans pression. Une défaite serait normale au regard de l’adversaire du soir. Une victoire confirmerait la qualité des coéquipiers de Jérôme Mansané, la solidité du groupe, son homogénéité et surtout indiquerait aux concurrents que le parquet de Boyau devient un sanctuaire.