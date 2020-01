Basket, Dax Gamarde pour donner le cafard à Challans

Département Landes, France

Une série de matchs plus à la portée des landais

Les gamardo dacquois sortent de trois rencontres qui les ont opposés à des équipes qui visent l’étage du dessus. Avec la réception de Challans les chalossais vont désormais affronter des clubs plus à leur portée, plus dans leur objectif, c’est à dire rester dans les dix afin d’assurer le maintien sans se faire peur. Cible réaliste. Et Challans ne va pas bien. En vingt matchs le VCB s’est imposé neuf fois et a perdu autant. A l’extérieur les vendéens n’ont gagné qu'à deux reprises, à Caen et Boulogne. Le dernier succès hors de leurs bases remonte à la fin novembre. Anecdotique, mais toutefois à retenir, lors des matchs de préparation Challans était venu s’imposer à Dax de deux points fin août. Autrefois place forte du basket hexagonal, un temps coaché par l’emblématique Michel Gomez, le VCB est rentré dans le rang et a alterné les relégations et les remontées. Avant les fêtes l’entraîneur a été suspendu, remplacé par Antoine Michon, ex- coach de Caen l’an dernier en Pro B, dont la feuille de route est claire : assurer le maintien en nationale 1. Retour aux sources pour le technicien originaire du cru qui avait déjà dirigé Challans entre 1998 et 2005. Il y a donc forte confrontation ce vendredi soir dans Maurice Boyau et gros enjeu pour Dax Gamarde tout autant que pour Challans. Deux clubs qui veulent s'installer durablement aux troisième niveau du basket français.