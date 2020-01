Basket, Dax Gamarde pour faire chavirer Le Havre

Département Landes, France

Vainqueurs à l’aller sur une belle prestation au Havre, les gamardo- dacquois savent qu’ils ne bénéficient plus de l’effet de surprise et qu’ils vont avoir à faire avec une équipe qui s’est renforcée durant les fêtes.

Le Havre , atomisation plein ciel à Dax - STB LE HAVRE Officiel

Le Saint Thomas basket Le Havre est bien calé, 3è à deux points du leader Angers, à égalité avec Boulogne, deuxième et Tours 4è. Le Saint Thomas n’est pas sceptique et les normands savent qu’ils peuvent encore jouer pour la remontée en Pro B. Leur objectif assumé. A l’aller pourtant le 18 octobre les garmardo- dacquois avaient plutôt fait très bonne prestation en s’imposant 75-68. Et à l’extérieur Le Havre ne fait plus florès, après six victoires enchaînées hors de leurs bases les autres rouge et noir sont tombés trois fois consécutivement à Challans, Boulogne et Tarbes. Le Havre, ancien pensionnaire de Pro A, monté en 2000, et qui a disputé l’Europe trois ans plus tard, a volonté affichée de se reconstituer en division professionnelle. En 2016 le STB est relégué en Pro B. Puis descend en Nationale 1 à l’issue de la saison 2017-2018. 2è du championnat l’année dernière Le Havre joue la finale des play off mais s’incline pour la montée, d’un point, devant Quimper. Attention donc il y a équipe épaisse qui débarque avec grosse ambition. Et les gamardo- dacquois eux en neuf réceptions n’ont perdu que trois fois. La dernière défaite à domicile remonte au 29 novembre face à Angers actuel leader. Gamarde...pas peur!