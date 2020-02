Basket, Dax Gamarde, pour respirer mieux

Département Landes, France

Pour finir sans pression.

DGB, altius ! - William Lacaule DGB FB PRO

Voilà, on arrive au terme bientôt. Fin des matchs retour le 28 février prochain. Il reste donc trois rencontres à disputer et après Tarbes, Dax- Gamarde recevra Vitré avant que d’en terminer à Angers, deux équipes pour l’heure classées devant les landais. L’objectif des gamardo- dacquois en cette première saison historique au troisième niveau du basket hexagonal était d’assurer le maintien. Cible toujours d'actualité. Vanves, l’avant dernier, affiche trente points, deux de moins que le DGB. Le match décisif pour les coéquipiers de Jérome Mansané, le capitaine chalossais, ce sera assurément dans huit jours avec la réception des basketteurs d’Ile et Vilaine. Un succès des rouge et noir leur permettraient de terminer la saison sans pression excessive. Loin de leur parquet de Maurice- Boyau ou du sable des arènes de Gamarde les basketteurs landais l'ont eu difficile., trois succès seulement, le dernier en bords de Garonne début décembre face à la JSA. Mais Les gamardo- dacquois sortent d'une victoire très importante face à La Rochelle.

Tarbes Lourdes, un miracle sur le bois? - TLU FB PRO

Tarbes est tout aussi concerné que le club gascon. Les pyrénéens se sont imposés à six reprises dans leur salle tout en chutant quatre fois. Lors de leur dernière production à la maison les bigourdans ont cédé devant Bordeaux. Les basketteurs de Tarbes- Lourdes qui vont recevoir à deux reprises et des adversaires coriaces également, Tours actuel quatrième et Caen, le cinquième. Dax Gamarde versus Tarbes Lourdes, du lourd pour respirer mieux. Gros match ! Le bonheur au pied des Pyrénées pour les landais, malheur au vaincu. Vae victis.