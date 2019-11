Basket : Dax-Gamarde "va essayer de faire peur" au leader Angers

Dax, France

La guerre des mondes ! Voilà ce qui attend les Gamardo-Dacquois ce vendredi soir sur le parquet de Maurice Boyau. D'un côté, Dax-Gamarde, huitième du classement, 6 victoires et 6 défaites, le petit poucet et son petit budget de promu. De l'autre, Angers, leader, 11 victoires pour une défaite, ogre de le poule avec ses structures prêtes pour la montée en PRO B. "On n'est pas dans le même monde on va dire", sourit l’entraîneur landais Denis Mettay. "C'est une équipe qui cherche à remonter en PRO B le plus vite possible. C'est une force nettement supérieure à la notre en terme d'expérience, de moyens, de budget et aussi au niveau des joueurs", reconnait l'entraîneur.

On veut être invincible à domicile"

Sur le papier, Dax-Gamarde n'aurait donc aucune chance. Sauf que le basket se joue bien sur du parquet. Et puis Dax-Gamarde est certes un petit poucet, mais qui s'est laissé pousser des ailes pour aller embêter ceux promis aux sommets. Car, si Angers, c'est une défaite en 12 matchs (contre le Havre), le DGB de son côté, a été capable de renverser des équipes annoncées comme des montagnes. A savoir le Havre justement et Boulogne. Du coup "le petit promu" a pris du galon. Et ces performances, Angers les a bien noté et ne se laissera pas surprendre. "Ils vont être vigilants", prévient Denis Mettay, "on connait le staff qui est expérimenté avec un coach qui a roulé sa bosse et qui ne va pas se faire avoir. Je pense qu'on ne leur fait pas peur mais on va essayer de leur faire peur sur le terrain".

Pour ça, Dax Gamarde pourra compter sur son pivot de 2m04, Tanguy Ramassamy : "On a envie de se rattraper du match de Vitré. Et on veut être invincible à domicile pour avoir notre objectif de maintien". Actuellement, les Landais sont effectivement invaincus à domicile. Sachant que pour être sûr de se maintenir, il faut rester dans les 10 premiers. A la huitième place avant de recevoir le leader, Dax-Gamarde tient le bon bout.

Dax Gamarde Basket / Angers, coup d'envoi à 20 heures, à la salle de Maurice Boyau.