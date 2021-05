Basket : de retour, les fidèles supporters du MSB ont donné de la voix malgré la défaite de leur club

Privés de leurs tribunes depuis plus de 200 jours, les supporters du Mans SB étaient de retour à Antarès ce jeudi 20 mai. 800 chanceux et chanceuses ont assisté à la réception du leader du championnat, Monaco. Malgré la défaite des basketteurs manceaux, leurs fans ont donné de la voix !

Ils étaient 800 ce jeudi 20 mai à applaudir à chaque panier, à crier le nom des basketteurs, à chanter et à battre le tambour à Antarès. Ces images, voilà des mois que l'on n'avait plus l'habitude de les voir dans les tribunes des salles de basket. Pour la première fois depuis octobre, les joueurs du Mans SB ont joué devant leur public ce jeudi. Ils recevaient Monaco, leader du championnat et récent champion d'Europe. Une affiche de haut vol pour le compte de la 13e journée de Jeep Elite, avec une jauge limitée à 800 personnes.

Les supporters du Mans SB ont tout donné pour faire vibrer la salle © Radio France - Laurine Benjebria

Des basketteurs manceaux combatifs pendant les trente premières minutes

Avant même le début de la rencontre, bon nombre de supporters manceaux ne croyaient pas à une victoire. Il faut dire que le MSB a dû compter avec six blessés. Ils étaient six pros et trois espoirs pour se mesurer au cador du championnat. Mais les basketteurs sarthois ont donné le meilleur d'eux-mêmes, puisant toute l'énergie du public pour faire jeu égal avec la Rocca Team. Hugo Mienandi a même eu l'occasion, à quelques jours de ses 18 ans, de s'offrir son tout premier trois points en Jeep Elite. Une combativité qui n'aura cependant pas suffit, puisque le MSB qui dominait les trois premiers quarts temps, a fini par s'incliner (71-89, au score final).

Joueurs, staff et supporters ont vécu de grands moments d'émotion, après des mois de huis clos © Radio France - Laurine Benjebria

Une défaite avec le sourire

Cette défaite avait tout de même le goût de la fierté et de la joie, celle de retrouver une partie de ses fans, s'est réjouit Elric Delord, le coach manceau. À la fin du match, il confiait ressentir "un grand plaisir". "On fait quand même ce sport pour donner des émotions aux gens qui viennent nous voir, certes cette équipe donne beaucoup d'émotions à travers le petit écran, mais ça vaut le coup de venir les voir jouer", a-t-il expliqué. L'entraîneur du MSB a pu ressentir les effets de la ferveur des fans, "ça donne de l'énergie aux joueurs". "Quand on est un petit peu moins bien, de sentir qu'il y a ce public qui nous aide à continuer, à ne pas lâcher, à se battre, ça fait vraiment du bien", a ajouté Elric Delord.

Des supporters très heureux de retrouver leurs tribunes

S'ils n'étaient que 800 à Antarès, ils ont tout donné pour faire autant de bruit que des milliers de personnes. Derrière son masque aux couleurs du club, Patricia a ainsi donné de sa voix. "On participe, on applaudit, on est derrière nos joueurs", s'est-elle félicitée. Cela faisait des mois qu'elle n'avait pas vu les tribunes d'Antarès s'enflammer et retrouver cette communion du public était pour elle "génial". "C'est super de retrouver l'équipe, alors oui on est moins nombreux mais je pense que les gens sont motivés pour faire l'ambiance", a-t-elle indiqué, un sourire se devinant derrière son masque orange.

Certains supporters ont fait un long trajet pour assister à cette rencontre. C'est le cas de Dani et Lionel, amis d'enfance de William Narace. Le basketteur a rejoint le MSB l'été dernier et n'a donc pas eu la chance de profiter du public sarthois. C'était très important pour ses amis de venir le soutenir. Lionel est venu depuis Lille, tout content de pouvoir suivre le match de visu, et non plus depuis sa télé. Depuis octobre en effet, il doit s'habituer à entendre une salle vide, où résonnent les pas des joueurs sur le parquet. "Ça change des conversations avec les coéquipiers, le banc, on entend le coach adversaire, là on entend les clap des supporters, ça fait du bien", s'est-il amusé.

Toutes et tous sont sortis avec un grand sourire, heureux d'avoir pu renouer avec leur équipe préférée. Ils n'attendent plus qu'une chose maintenant : assister à nouveau à un match. Deux autres rencontres doivent se tenir avec du public à Antarès cette saison : le 1er juin face à Orléans, et le 6 juin contre Boulazac.