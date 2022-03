Basket : déjà 4.000 billets vendus pour le match du MSB contre Paris à Antarès

Le match du Mans Sarthe Basket contre Paris samedi 5 mars à Antarès marquera la fin des restrictions pour les supporters sarthois. Ce sera la première rencontre sans jauge et sans masque depuis deux mois. 4.000 billets ont d'ores et déjà été vendus.

Le Mans Sarthe Basket accueillera Paris samedi 5 mars 2022 pour le compte de la 21e journée de l'élite. Les Sarthois, qui restent sur trois victoires pour deux défaites sur les cinq derniers matchs, veulent rester au contact des premières places. Actuellement 4e, ils sont bien placés dans la course aux play-offs. Mais les Tangos sont plus en difficulté face aux grosses cylindrées (battus en 2022 par Villeurbanne, Boulogne Levallois et Monaco en coupe de France). Ils doivent donc faire le plein face aux "petites" formations comme Paris, 15e. C'est l'enjeu de ce match à Antarès, le premier sans restrictions : ni jauge et ni masque obligatoire.

Soir de fête à Antarès

Ces deux derniers mois, seuls les abonnés ont pu continuer à aller encourager le MSB mais cette fois Antares va vibrer et résonner comme avant, se réjouit Julien Dumans, le président du kop de supporters Virage Nord. "On est vraiment tous très heureux de retrouver une configuration classique. On attendait ça avec impatience. On va pouvoir respirer et se faire entendre. Et puis on va retrouver tout le monde et partager notre passion tous ensemble".

Et dans une fin de match serrée cela peut faire la différence réagit le coach manceau Elric Delord qui espère jouer dans une salle pleine : "Surtout qu'on n' pas joué à domicile en février et quasiment pas en 2022. On est très contents, on sait très bien que le public est extrêmement important dans l'acquisition d'un résultat".

Un match piège

4.000 billets ont déjà été vendus pour ce match face à Paris. Match a priori facile pour le MSB. Paris est 15e et reste sur 4 défaites en 5 matchs toutes compétitions confondues. S'ils veulent aller en play-offs, c'est le type de rencontre que les Sarthois ne doivent pas perdre reconnait le coach ce qui ne signifie pas "prendre l'adversaire à la légère". "Paris est une équipe qui a été capable de battre l'Asvel et Boulogne Levallois. Ils sont très dangereux et à mon avis, le classement ne reflète pas la qualité de leur effectif".

Quant aux Manceaux, ils vont enchainer avec trois matchs à l'extérieur face à des concurrents directs dans la course aux playoffs, "raison de plus pour bien rentrer dans cette série là samedi contre Paris".