Basket : déjà du mouvement à la Chorale de Roanne (Jeep Elite) et à Saint-Chamond (Pro B)

C'est le premier mercato estival pour Jean-Denys Choulet à la tête de la Chorale et il sera particulièrement scruté au regard des critiques qu'il a souvent répété sur la constitution du roster de la saison 2019-2020. Sa première touche s'appelle donc Sylvain Francisco, meneur de 22 ans (1'85m) qui sort d'une saison en Pro B sous le maillot du Paris Basket à 13,1 points, 5,5 passes, 3,5 rebonds en 30 minutes de moyenne. Pour J.-D. Choulet "c'est un joueur avec un potentiel énorme et notamment une grosse marge de progression dans la gestion. On connait ses qualités individuelles et son savoir-faire sur le shoot et le dribble, mais c'est aussi un joueur qui défend, et qui s'entraine dur".

Rina et Legat quittent la maison

2 figures du SCBVG n'évolueront plus à la Halle Boulloche la saison prochaine. Mattéo Legat d'abord, pur produit Couramiaud, dont la sœur évolue aussi au club. Il a annoncé sur les réseaux sociaux que son contrat ne serait pas renouvelé sans que l'on connaisse déjà son point de chute.

Autre départ celui de l'un des membres emblématiques du vestiaire, régulièrement capitaine, Jean-Stéphane Rinna. Il aura connu avec le SCBVG la N1 et la Pro B et ses playoffs. La Halle Boulloche les soirs de match ne sera plus la même.