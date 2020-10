Basket - Des cas de Covid détectés à la JL Bourg, vers un report du match prévu ce samedi à Beaublanc ?

Le club de la Jeunesse laïque de Bourg-en-Bresse a annoncé ce lundi avoir détecté plusieurs cas de Covid-19 dans son effectif. Une décision sur le maintien, ou non, du match de ce samedi 17 octobre contre le Limoges CSP est attendue mercredi.

Le Covid-19 menace le prochain match de championnat du Limoges CSP prévu ce samedi 17 octobre. L'équipe de la JL Bourg a annoncé ce lundi que "plusieurs cas positifs dans le groupe professionnel" ont été détectés. Le club de l'Ain a annulé sa rencontre prévue ce mercredi en Eurocup face à Venise. La JL Bourg est "dans l'incapacité de présenter 8 joueurs sur la feuille de match".

Une décision de la ligue ce mercredi

Les joueurs et membres du staff concernés ont été placés en isolement pendant sept jours. Ils ne seront donc pas non plus présents ce samedi à Beaublanc pour la rencontre face au Limoges CSP. Ce match pourrait-être là aussi reporté. Une décision définitive pour ce match comptant pour la 5ème journée de JeepELITE doit être prise par le comité sanitaire de la LNB ce mercredi.