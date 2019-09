Basket : deux amicaux ce weekend pour la Chorale de Roanne

Roanne, France

Plus que 2 semaines avant la reprise de la Jeep Elite pour la Chorale (21 septembre) mais d'ici là les basketteurs roannais poursuivent leur préparation en se mesurant à des équipes de première division.

"Que chacun prenne ses marques"

Ce samedi soir ils affrontent Cholet avant de se confronter au Mans demain. Une période cruciale pour développer l'équipe, surtout pour un promu Maxime Boire est l'entraineur adjoint de la Chorale : "L'année dernière on avait un groupe quasiment identique. On avait changé deux personnes. Cette année c'est l'inverse, on a gardé deux personnes. On a un groupe nouveau, qui peu d'expérience sur la Jeep Elite. Il va falloir que chacun prenne ses marques. C'est une période pour mettre en place la stratégie, la tactique, nos mouvements offensifs, nos déplacements défensifs."