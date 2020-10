Basket : deux dijonnais de la JDA sont sélectionnés dans l'équipe de France

L’entraîneur de l’Équipe de France masculine, Vincent Collet et le Général Manager du Team France Basket, Patrick Beesley, ont communiqué ce vendredi 23 octobre, une liste de 13 joueurs convoqués pour le stage de préparation aux matches de qualification de l’Euro Basket 2022. Deux joueurs dijonnais de la JDA Basket en font partie. Il s'agit d'Alexandre Chassang et Axel Julien

Les matches de qualification

La France jouera deux matches au Palais des Sports de Pau (64), face à la Grande-Bretagne, le vendredi 27 novembre et contre l’Allemagne le dimanche 29 novembre.

Alors que les Bleus présentent, à ce jour, un bilan équilibré dans le groupe G (défaite face à l’Allemagne 83-69, et victoire face au Monténégro 85-66), ces deux rencontres s’annoncent déjà cruciales pour la qualification de l’Équipe de France à l’EuroBasket 2022.

La préparation

Les Tricolores seront réunis à Pau dès le lundi 23 novembre et pourront profiter du Palais des Sports afin de se préparer collectivement avant d’affronter la Grande-Bretagne le vendredi 27, puis l’Allemagne le dimanche 29 (horaires à déterminer).

L’EuroBasket 2022 se déroulera du 1er au 18 septembre 2022 dans quatre pays. En Allemagne à Cologne puis Berlin (phase finale), en Géorgie à Tbilissi, en Italie à Milan et en République Tchèque à Prague.

Liste des joueurs sélectionnés

La liste des 13 joueurs sélectionnés - FFB

Une liste complémentaire a également été dévoilée afin de permettre au staff des Bleus, en cas de blessure, de faire appel rapidement à un joueur déjà mobilisé :

Jonathan Rousselle (30 ans, 1,95 m - Bilbao), Hugo Invernizzi (27 ans, 1,98 m – CSP Limoges), Yakuba Ouattara (28 ans, 1,90 m - Real Betis Seville), Damien Inglis (25 ans, 2,04 m – AS Monaco), , Yannis Morin (27 ans, 2,08 m – SIG Strasbourg) et Abdoulaye N’doye (22 ans, 1,91 m – AS Monaco).

Suite à cette sélection, la liste du Team France Basket sera modifiée et mise à jour la semaine prochaine.