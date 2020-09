Basket : deux joueurs de Saint-Chamond positifs à la Covid-19, le match de Leaders Cup reporté

La saison du Saint-Chamond Basket Vallée du Gier (SCBVG) n'a pas encore commencé mais elle est déjà perturbée. Deux joueurs de l'équipe Pro B ont été testés positifs à la Covid-19. Et la conséquence est immédiate : le match de Leaders Cup de Pro B entre Saint-Chamond et Vichy Chermont métropole qui était prévu ce vendredi 18 septembre est reporté.

Une décision qui va dans le strict respect de ce qui est fixé par le protocole de la Ligue Nationale de Basket qui va nécessiter une réorganisation dans les jours qui viennent pour l'équipe première comme l'explique son président Roger Paour.

Les entraînements de l'équipe pro B de Saint-Chamond Basket Vallée du Gier vont être adaptés après que deux joueurs aient été testés positifs comme l'explique son Président Roger Paour Copier

"Ce qu'on peut constater, c'est que ça ne vient pas de l'intérieur, c'est-à-dire que le dispositif qu'on a mis en place à l'intérieur était performant. Ces deux cas positifs, c'est à cause d'un petit souci familial. Le planning est un petit peu chamboulé lorsqu'il y a une détection comme ça : il y a sept jours d'isolement pour les personnes qui sont positifs jusqu'aux prochains tests donc déjà les entraînements sont décalés pour l'effectif professionnel même s'il y a des mesures qui permettent de s'entraîner en étant un petit peu à part. On a une détection qui s'opérera lundi puisque c'est le délai qu'il faut aussi pour voir si jamais ça a eu un impact sur les personnes qui ont été en contact. Et mardi si on a les résultats, ça veut dire qu'on pourra jouer la Coupe de France, si les résultats sont négatifs pour tout le monde".

La rencontre de Coupe de France reste prévue pour le moment mercredi 23 septembre face à Saint-Vallier en attendant donc les tests menés lundi prochain.

Le club qui rappelle ce jeudi 17 septembre via les réseaux sociaux le protocole sanitaire sur les gymnases du club du SCBVG et de la CTC Saint Chamond Saint-Etienne. Et à l'approche du championnat et des rencontres officielles, le club a décidé de renforcer encore plus toutes les mesures de précaution déjà mises en place dans le gymnase : de nouveaux distributeurs de gels hydroalcooliques vont être rajoutées à toutes les entrées du gymnase ainsi que de la signalétique au sol pour pouvoir se repérer et permettre de garder les distances dans tous les axes de circulation.