Le week-end dernier, l'équipe de France de Basket a disputé deux rencontres de qualification pour l'Euro 2022. Parmi les joueurs sélectionnés, les deux limougeauds, Nicolas Lang et Jerry Boutsiele faisaient leurs grands débuts chez les bleus. Les deux rookies s'en sont plutôt bien sortis

100% CSP : les limougeauds Boutsiele et Lang ont réussi leur première en équipe de France ce week-end

Le shooteur, Nicolas Lang et le pivot limougeaud, Jerry Boutsiele avaient deux matches pour montrer de quoi ils étaient capables. Mission accomplie pour cette première convocation en équipe de France, les deux joueurs du CSP ont rapidement pris leur marque dans le groupe France, pour se fondre dans le collectif, comme l'explique Vincent Collet, l’entraîneur des bleus:"généralement les nouveaux s'intègrent plutôt bien...Nico a beaucoup d'expérience, il connaît déjà la plupart des joueurs. Jerry est un peu plus jeune mais c'est pareil. On n'intégrait pas des gamins cette fois-ci, donc ils s'y sont mis vite."

Le capitaine du CSP, Nicolas Lang a honoré sa première sélection en équipe de France contre l’Angleterre © Maxppp - Jean-Marc LOOS

Nicolas Lang a honoré, vendredi dernier, sa première sélection en bleu face à l'Angleterre, où il a inscrit 3 points et effectué 2 passes décisives en 13'. Contre l'Allemagne, dimanche, le capitaine du CSP, est resté sur le banc, mais peu importe. "Ce qui compte avant tout quand on porte le maillot bleu, c'est l'esprit d'équipe et tu essaies de faire ce qu'il faut pour atteindre les objectifs. Ce que je retiendrai de ma première sélection, c'est l'ambiance dans le groupe", insiste Nicolas Lang.

Il a vraiment eu un apport intéressant pour une première" - Vincent Collet à propos de Jerry Boutsiele

Une bonne ambiance qui a sans doute contribué à la prestation aboutie de Jerry Boutsiele, lors du match décisif contre l’Allemagne, ce dimanche. En 17', le pivot du CSP a soigné sa feuille de stats en réalisant 3 rebonds, 1 passe décisive, 1 contre et 7 points grâce à un 3 sur 3 au tir... Une "perf" qui n'a pas échappé au sélectionneur :"on a vu que Jerry avait été important au moment où on a décroché les allemands. Il a vraiment été précieux dans ces minutes là. Il a vraiment eu un apport intéressant pour une première", conclut Vincent Collet.

Le pivot Limougeaud, comme son partenaire, a particulièrement apprécié cette première convocation en bleu. Secrètement, il rêve d'autres lendemains en équipe de France."J'ai découvert le niveau international mais là je vais me reconcentrer sur mon club et si je dois y retourner je serai très honoré d'y revenir une deuxième fois."

Cette parenthèse enchantée en équipe de France est déjà refermée. Si les deux joueurs du CSP veulent goûter à nouveau au plaisir d'être en bleu, cela passera forcément par de bonnes performances en club. Et ça commence le 9 décembre prochain, avec un match en coupe d'Europe, à Ankara, en Turquie.