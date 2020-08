Basket : deux renforts à l'US Laval (Nationale 2)

Alors que la préparation des basketteurs de l'USL continue avant une nouvelle saison en Nationale 2, le club enregistre l'arrivée d'un meneur et d'un intérieur.

Étienne Plateau et Jean Veillet arrivent au club. Le premier est un meneur de 34 ans qui a disputé 23 rencontres de N1 avec Vitré la saison passée. Ce joueur d'1m86 a connu la Pro B avec Mulhouse (2006-2007), Nanterre (2007-2009) mais aussi avec Châlons-Reims (2011-2012).

Jean Veillet lui est un intérieur de 29 ans qui jouait aussi à l'Aurore de Vitré l'an dernier. Né à Bressuire, le Français culmine à 2,01m et connaît bien la région pour avoir jouer avec Angers BC (N1) entre 2013 et 2014, et également à au centre de formation de Cholet (2006-2011).

Les deux joueurs se sont engagés pour 1 saison.