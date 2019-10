Basket : DJ Strawberry débarque à Orléans !

C'est un joueur au CV bien garni qui arrive ce mardi à l'Orléans Loiret Basket : DJ Strawberry, arrière de 34 ans, passé par la NBA et affichant 57 matchs d'Euroleague au compteur, passe des examens médicaux ce mercredi. L'OLB espère le faire signer et l'aligner ce samedi en Jeep Elite contre Cholet

D.J. Strawberry est attendu ce mardi à Orléans. Ce basketteur américain, naturalisé camerounais, devrait s'engager avec l'Orléans Loiret Basket, engagé en Jeep Elite cette saison.

Strawberry (de son vrai nom Daryl Eugene Strawberry Junior), 34 ans, n'est pas n'importe qui : il affiche 33 matchs de NBA au compteur et 57 matchs d'Euroleague (prestigieuse compétition européenne). Passé par Pau (Pro A) en 2013/2014, il devrait suppléer les départs de deux joueurs de l'effectif orléanais, le lituanien Paulius Valinskas (officiel) et surtout l'américain Dominique Johnson (pas encore officiel).

Germain Castano, à Orléans le 28 octobre 2019 © Radio France - Antoine Denéchère

"C'est un garçon qui a un gros, gros CV, qui a de l'expérience. Il a 34 ans donc il n'est pas de la première fraîcheur phyisquement, mais c'est un mec qui est dur et qui défensivement a un gros profil" se réjouit Germain Castano qui a dû se résigner, la mort dans l'âme, à se séparer de Valinskas et Johnson, recrues estivales : "vous savez que je suis un entraîneur proche de ses joueurs, couper un contrat d'un joueur ça ne fait pas plaisir. Mais la priorité, ce n'est pas mes états d'âme ou ceux des joueurs, ma priorité c'est l'OLB et le maintien en Jeep Elite".

L'OLB veut un maximum de garanties avant de recruter

Germain Castano qui reconnaît s'être "un peu trompé dans le recrutement" (cet été) veut "prendre un maximum de garanties" avant de faire venir un nouveau joueur (sachant que Kadri Moendadze a fait son retour dans le groupe orléanais début octobre). "J'ai parlé avec Chris Evans [joueur américain de l'OLB] qui a joué avec Strawberry à Gran Canaria, il m'a dit que c'est un bon mec. Il va avoir un peu de temps d'adaptation car il n'a plus joué depuis trois-quatre mois, mais il va nous aider, c'est sûr. Je suis très content donc !"

Strawberry pourrait jouer dès samedi

L'OLB indique que DJ Strawberry sera présent ce mardi après-midi à Orléans et passera des examens médicaux mercredi, avant de s'entraîner mercredi après-midi avec le reste de l'équipe. L'objectif est d'enregistrer l'arrivée de l'arrière américano-camerounais avant minuit ce mercredi, afin qu'il puisse être qualifié pour le match OLB / Cholet, dans le cadre de la septième journée de Jeep Elite samedi 2 novembre au palais des sports d'Orléans.

La victoire à Nanterre ? Un exploit"

Rappelons que les orléanais, promus en Jeep Elite cette saison, sont actuellement douzièmes au classement, et viennent de réaliser "un exploit" (selon les termes de Germain Castano) en ayant gagné à Nanterre 68/63 samedi dernier, avec une équipe diminuée. "On a réalisé un très gros match défensivement, il faudra retser sur la même lignée samedi car Cholet, physiquement, c'est impressionnant, les gars sont des vrais avions de chasse !"

Concernant Chris Evans, blessé dès la deuxième minute du match à Nanterre, les premiers examens médicaux (échographie lundi) ne révèlent aucune lésion et sont donc plutôt rassurants, mais il fait attendre une IRM prévue ce mardi.