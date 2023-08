Basket : Dominique Malonga, grande espoir tricolore signe à Tarbes

Une pépite de plus au TGB Basket la saison prochaine. Pour compléter son effectif le club tarbais a annoncé ce dimanche l'arrivée de la pivot Dominique Malonga (17 ans, 1m98), plus jeune joueuse à avoir porté le maillot de l'équipe de France, et que Tony Parker, son ex-président à l'ASVEL présentait comme "la version féminine de Victor Wembanyama", même si elle préfère tracer sa propre route : "Je comprends la comparaison, mais Victor c’est Victor et moi c’est moi", répondait la joueuse, née à Yaoundé au Cameroun, l'an dernier au Quotidien du Sport .

Pépinière à talents

Dominique Malonga rejoint les Violettes "afin d’obtenir du temps de jeu en LFB et devenir une joueuse majeure de l’équipe", précise l e club dans un communiqué . La saison dernière à l'ASVEL elle a disputé 20 matchs toutes compétitions confondues, et a affiché des statistiques prometteuses : 6,5 points et 4 rebonds en moyenne en 14 minutes de jeu (saison régulière LFB). Le TGB et son coach François Gomez, renforcent un peu plus la réputation de pépinière à talents du club puisque l'effectif s'appuiera aussi sur une autre jeune pépite, Carla Leite, élue meilleure jeune du championnat la saison dernière et récente championne d'Europe avec les Bleuettes .

Dominique Malonga partagera le poste 5 avec la très expérimentée Isabelle Yacoubou, une association sur le papier déjà prometteuse. Le secteur intérieur du TGB sera complété la saison prochaine par Marie-Paule Fopossi (poste 3-4) et deux recrues, Jess-Mine Zodia (18 ans, 1m90), de Bourges, et Maëva Marcq, ex-Tango également et partenaire en équipe de France U17 de Dominique Malonga.