Basket : Dounia Issa veut donner plus de place aux jeunes.

Le nouvel entraîneur du Mans Sarthe basket espère intégrer plus de jeunes dans l'effectif professionnel. L'objectif reste le même : atteindre les play offs et pourquoi pas décrocher un titre

Le Mans, France

Dounia Issa ne cache pas sa fierté d'être le nouvel entraîneur du Mans FC. "Ce qui me rend fier, c'est d'être au club depuis longtemps, d'avoir passé toutes les étapes et d'avoir décroché mes diplômes de coach avant de m'asseoir sur un banc". Le successeur d'Eric Bartechéky estime "avoir beaucoup appris sur le plan tactique". Reste le management d'une équipe. "En tant qu'ancien joueur, j'ai des relations plus simples avec les joueurs même si en général ils ne sont jamais contents (sourire). Ceux qui jouent peu, le déplorent ! Ceux qui jouent trop, sont fatigués"

Jacques Alingue a un véritable esprit de guerrier

C'est la première recrue du Mans Sarthe Basket. Jacques Alingue rejoint le MSB pour deux ans. Cet intérieur français de 2.01 m devrait remplacer Will Yeguete annoncé partant à Monaco. Ce joueur de 30 ans a été l'une des révélations de la saison 2017-2018 avec Dijon mais sa progression a été stoppée nette par deux ruptures du tendon d'Achille. " Je ne dirais pas que c'est un pari" réagit Dounia Issa. "Jacques était sur le point de rejouer avec Strasbourg qui finalement a été éliminé en play offs. Il va passer des examens médicaux au Mans mais je suis confiant. C'est un très bon défenseur, très bon rebondeur, excellent passeur. Il a un vrai esprit de guerrier".

Place aux jeunes

Le principal objectif de Dounia Issa est de qualifier l'équipe pour les play offs en 2020. Le nouveau coach sarthois veut aussi donner plus de temps de jeu aux jeunes joueurs du centre de formation. Ils en avaient moins avec Erman Kunter et Eric Bartechéky. Parmi eux, il y a Matthieu Gauzin, un jeune meneur très prometteur qui vient de passer professionnel. "Il aura du temps de jeu s'il le mérite mais en tout cas on veut lui donner la possibilité de faire ses preuves". En attendant, le recrutement est loin d'être bouclé. Si le Mans Sarthe Basket a son quota de JFL (joueurs formés localement), il lui reste à bâtir une équipe "Il faut recruter un meneur, un arrière scoreur, il nous faut un ailier fort et il nous faut des intérieurs" conclut Dounia Issa.