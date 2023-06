Basket - Dylan Affo-Mama, première recrue de la JDA Dijon

Après les prolongations de Hrovat et Holston , voici la première recrue de la JDA Dijon, en prévision de la saison 2023/2024. Le club de basket dijonnais officialise lundi 12 juin 2023 la signature de l'ailier de 23 ans Dylan Affo-Mama (1m96). Formé à Boulazac, où il a joué quelques matchs en Elite, il a également fait ses armes en Pro B du côté d'Evreux et de Tours. Le joueur, originaire de la région parisienne, évoluait en élite cette saison sous le maillot de Fos-sur-Mer (8,6 points en moyenne). "Un joueur de club à fort impact, un combattant hors-pair développant un jeu des plus spectaculaires, lui qui a déjà prouvé toutes ses compétences physiques durant l’avant-dernier concours de dunks du All Star Game LNB", promet la JDA dans un communiqué .

Les réactions, publiées sur le site de la JDA Dijon

Fabien Romeyer : « Nous avions une vraie volonté d’amener une plus grande dimension athlétique au sein de notre équipe, ce qui nous a manqué la saison dernière sur plusieurs matchs. La signature de Dylan va dans ce sens et répond à un double objectif. Tout d’abord, il est capable d’être productif rapidement en bonifiant notre organisation défensive car il a de vraies capacités de stoppeur sur plusieurs postes, mais également c’est un jeune joueur en devenir qui possède une vraie marge de progression que nous espérons pouvoir accompagner pour franchir un nouveau palier. Dylan formera une doublette avec Gregor Hrovat sur le poste 3 mais sera capable de dépanner sur le poste 4. »

Dylan Affo-Mama : « Je suis très heureux de rejoindre le club de la JDA Dijon. J’ai hâte de rencontrer mes coéquipiers et le staff avec lesquels vais travailler et progresser. L’objectif est de réaliser une grande saison pour moi et pour l’équipe, mais aussi de faire plaisir à nos supporters. »