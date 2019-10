Basket - Élan Béarnais : Didier Gadou intronisé à l'Académie du basket français

Pau, France

Didier Gadou entre au "Hall of Fame" du basket tricolore. Il est l'un des six membres à intégrer l'Académie de la Fédération Française de Basket-Ball cette année. Les noms ont été dévoilés à l’occasion de l’Assemblée Générale de la FFBB ce vendredi.

L'homme d'un club

Didier Gadou retrouve au sein du "collège joueurs" de cette académie honorifique d'anciens partenaires de jeu comme Laurent Foirest, Freddy Hufnagel ou encore Antoine Rigaudeau, mais aussi Pierre Seillant, intronisé en 2010 (au sein du collège dirigeants).

Avec les Vert et Blanc, Didier Gadou a tout connu, d'abord comme joueur durant 20 ans avec à son palmarès sept titres de champion de France, une Coupe Korac, trois Tournois des As et une Coupe de France. Son numéro, le 10, a été retiré pour ne plus être porté par un joueur de l'Élan à la fin de sa carrière en 2002. Assistant-coach puis coach en 2004, il remporte pour sa première saison sur le banc un nouveau titre de champion de France, puis au moment de la refonte du club en 2008 il est élu président. Aujourd'hui, il est à 54 ans le directeur exécutif du club. Le Landais d'origine compte également 70 sélections en équipe de France (deux participations aux championnats d'Europe), notamment avec son frère Thierry.

Le digest de l'Académie du basket français

"Il est un symbole de la fidélité à un club. Sa combativité, son loyalisme, sa science du basket et son palmarès ont fait de lui une légende de l’Elan Béarnais. Son maillot, le N°10, a été retiré. Il fut un grand animateur de la rivalité entre Pau-Orthez et le CSP Limoges qui culmina au cours des années 1990. Son jeu complet et son engagement sans faille lui ont également ouvert les portes de l’équipe de France, aux côtés de son frère Thierry. Au-delà même de son palmarès somptueux, il est une figure du basket-ball français".